Argentina Milei sale a bordo dei nuovi caccia F-16 dell' aviazione
Primo sorvolo pubblico a Buenos Aires per i 6 nuovi caccia F-16 recentemente acquisiti dall’ aviazione argentina in quello che il presidente Javier Milei ha definito un potenziamento storico della difesa nazionale. La formazione composta dai sei aerei è passata sopra i principali monumenti della capitale, tra cui Plaza de Mayo, Avenida 9 de Julio e l’Obelisco. Milei è anche salito su uno dei jet. Ha affermato che la loro acquisizione segna un punto di svolta nella capacità dell’Argentina di proteggere il proprio spazio aereo, criticando le precedenti amministrazioni per quella che ha descritto come una trascuratezza ideologica nei confronti delle forze armate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
A due anni dall’ascesa di Javier #Milei, l’#Argentina è sospesa tra stabilità economica e rabbia sociale. La rivoluzione in atto può spezzare il ciclo di crisi o diventarne l’ennesimo capitolo https://ilcaffegeopolitico.net/1001983/largentina-di-milei-la-rivoluzione - facebook.com Vai su Facebook
Argentina, Milei sale a bordo dei nuovi caccia F-16 dell'aviazione - (LaPresse) Primo sorvolo pubblico a Buenos Aires per i 6 nuovi caccia F- Da stream24.ilsole24ore.com
Argentina, pietre contro Milei. I video del convoglio del presidente in fuga - Il capo di Stato si trovava a bordo di un pick up scoperto che stava percorrendo la località di Lomas de Zamora, alla periferia di Buenos Aires, ed è stato immediatamente evacuato dalla scorta. Riporta rainews.it
Povera Argentina. La cura Milei ammazza il cavallo: vive in miseria il 53% della popolazione - Era l’ottobre del 2023 quando il neoeletto presidente Javier Milei prometteva al popolo soluzioni radicali alle due enormi criticità che da oltre vent’anni attanagliano l'Argentina: inflazione e ... Segnala huffingtonpost.it