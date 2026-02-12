Arezzo da record | espugna Carpi dopo 60 anni e vola a +10

L’Arezzo torna a vincere a Carpi dopo 60 anni e lo fa con una vittoria che fa rumore. I toscani hanno battuto i padroni di casa e si sono portati a +10 sul secondo in classifica, il Ravenna, che invece ha perso a Terni per 2-0. Una vittoria che segna un nuovo record per i amaranto e conferma il momento positivo della squadra.

È questo l'anno dei record e dei tabù abbattuti per l'Arezzo. Dopo 60 anni gli amaranto espugnano il campo del Carpi e portano a +10 il vantaggio sul Ravenna, sconfitto a Terni per 2-0. Se nel 1966 l'esodo dei tifosi amaranto in Emilia fu dettato dal fatto che quella trasferta poteva, come in effetti fu, decretare la prima promozione in Serie B, oggi la vittoria, sommata alla sconfitta dei ravennati, non dà la certezza aritmetica, ma mette una seria ipoteca sul primo posto in classifica. Da registrare anche il pari interno dell'Ascoli contro il fanalino di coda Torres, raggiunto dai marchigiani al 95'.

