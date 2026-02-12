Area montana il no di Volterra | C’è il rischio di un veloce declino

Il consiglio comunale di Volterra dice no all’ultima proposta di legge che potrebbe penalizzare le aree montane della Toscana. I consiglieri hanno approvato una mozione per chiedere al sindaco Giacomo Santi di intervenire e tutelare il territorio, che rischia di perdere benefici e sostegni ufficiali. La decisione nasce dalla preoccupazione di un possibile rapido declino economico e sociale di una zona già fragile.

Il consiglio comunale di Volterra ha approvato una mozione che impegna il sindaco Giacomo Santi e la giunta a sostenere, in tutte le sedi competenti, l'adozione di criteri che non penalizzino le aree interne della Toscana, come il colle etrusco, nell'individuazione dei Comuni classificabili come montani. L'atto proposto dalla maggioranza consiliare, punta a contrastare gli effetti del decreto ministeriale sulla Montagna del 5 febbraio scorso che, applicando in modo rigido i parametri altimetrici e di pendenza, ha escluso dalla lista circa un terzo dei Comuni italiani e metà di quelli toscani. Sulla questione interviene con una nota il gruppo consiliare Insieme#FareVolterra, spiegando che nella lista degli esclusi sono finiti quasi tutti i centri dell' Alta Valdicecina, tra cui Volterra, Montecatini Valdicecina, Pomarance e Monteverdi Marittimo.

