Il modo in cui guidi può predire il rischio di declino cognitivo secondo uno studio

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca statunitense ha determinato che alcuni comportamenti alla guida possono indicare la presenza di declino cognitivo, uno dei segnali e sintomi dell'Alzheimer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Modo Cui Guidi Pu242