Arbitri designazioni 25ª giornata | a La Penna il Derby d’Italia Colombo per Napoli-Roma

Federico La Penna è stato scelto per arbitrare il Derby d’Italia, il big match tra Inter e Juventus. La partita si gioca questa sera e tutti gli occhi sono puntati sul fischietto romano, che ha già diretto match importanti in passato. A fare da assistenti ci saranno altri arbitri di esperienza, mentre Colombo è stato designato per la sfida tra Napoli e Roma. La giornata di Serie A entra nel vivo con queste designazioni che promettono grande spettacolo.

Sarà Federico La Penna a dirigere il confronto più atteso della venticinquesima giornata di Serie A: il Derby d'Italia tra Inter e Juventus. La decisione dell'Associazione Italiana Arbitri investe il fischietto romano di una responsabilità pesantissima per la sfida di sabato sera a San Siro, che mette in palio punti decisivi per la vetta della classifica e la zona Champions. Per La Penna si tratta del debutto assoluto nella direzione della sfida tra nerazzurri e bianconeri, un traguardo di prestigio che conferma la sua crescita costante nelle gerarchie dei direttori di gara nazionali. Ad assisterlo al VAR ci sarà Chiffi, con Abisso nel ruolo di AVAR.

