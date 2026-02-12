Apple TV punta su Scissione | ci saranno più stagioni di quelle già previste?

Lo streamer ha adesso il pieno controllo sullo sviluppo della serie dopo aver acquisito la Fifth Season che ne deteneva i diritti e ora vuole cercare di evitare gli intoppi di produzione avuti in passato In un accordo finalizzato verso la fine dello scorso anno, Apple ha acquisito Scissione - l'IP e tutti i diritti di sfruttamento - da Fifth Season, come riportato da Deadline. Secondo l'accordo, che fonti stimano appena sotto i 70 milioni di dollari, Apple Studios, lo studio interno di Apple, sarà l'unico responsabile della serie d'ora in avanti, mentre la casa indipendente Fifth Season rimarrà produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

