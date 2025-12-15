Pluribus è la serie più vista di sempre su Apple TV | ecco a chi ha soffiato il precedente record

Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, ha conquistato il pubblico e si è affermata come la più vista di sempre su Apple TV, superando ogni precedente record. Con un cambio di registro rispetto alle sue opere più note, Gilligan ha attirato milioni di spettatori, rendendo Pluribus un successo senza precedenti sulla piattaforma di streaming.

© Movieplayer.it - Pluribus è la serie più vista di sempre su Apple TV: ecco a chi ha soffiato il precedente record La nuova fatica di Vince Gilligan, autore delle serie cult Breaking Bad e Better Call Saul, che cambia totalmente registro rispetto al passato, è ora la più vista di sempre sulla piattaforma Moltissime persone si sono sintonizzate su Apple TV per rendere Pluribus la serie più vista nella storia della piattaforma streaming. Come confermato dalla piattaforma, il mistery sci-fi creato da Vince Gilligan è ora lo show più popolare del servizio, anche se il numero totale di visualizzazioni e le ore di visione restano sconosciuti. A differenza di Netflix, Apple mantiene questi dati esclusivamente interni. Movieplayer.it Pluribus, il trailer e cosa sappiamo della nuova serie tv del creatore di Breaking Bad - È stato diffuso infatti il primo trailer ufficiale di Pluribus, la nuova serie distribuita da Apple TV+, dopo alcuni ... tg24.sky.it Pluribus è la nuova ambiziosa serie del creatore di Breaking Bad: svelati i primi dettagli - Apple TV Plus ha ufficializzato l'arrivo di Pluribus, la nuova serie firmata da Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul. hwupgrade.it #NEWS | #Pluribus segna un nuovo record per #AppleTV. La serie è diventata il titolo più visto di sempre sulla piattaforma, imponendosi come il più grande successo nella storia del servizio streaming. Il traguardo ha convinto lo streamer a muoversi rapidame - facebook.com facebook Pluribus ha già superato Scissione: è la serie Apple più vista di sempre x.com