Passare foto da Android a MacBook diventerà molto più semplice | si allarga il supporto ad AirDrop

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare, con l’obiettivo di rendere più facile trasferire foto da Android a MacBook. Ora si lavora per far funzionare meglio questa funzione e permettere di condividere i file tra i due sistemi senza problemi, come già avviene con AirDrop su Apple.

Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno degli aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare: l'obiettivo è quello di arrivare all'interoperabilità con il sistema AirDrop.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

