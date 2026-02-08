Passare foto da Android a MacBook diventerà molto più semplice | si allarga il supporto ad AirDrop
Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare, con l’obiettivo di rendere più facile trasferire foto da Android a MacBook. Ora si lavora per far funzionare meglio questa funzione e permettere di condividere i file tra i due sistemi senza problemi, come già avviene con AirDrop su Apple.
Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno degli aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare: l'obiettivo è quello di arrivare all'interoperabilità con il sistema AirDrop.🔗 Leggi su Fanpage.it
