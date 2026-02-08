Passare foto da Android a MacBook diventerà molto più semplice | si allarga il supporto ad AirDrop

Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare, con l’obiettivo di rendere più facile trasferire foto da Android a MacBook. Ora si lavora per far funzionare meglio questa funzione e permettere di condividere i file tra i due sistemi senza problemi, come già avviene con AirDrop su Apple.

Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno degli aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare: l'obiettivo è quello di arrivare all'interoperabilità con il sistema AirDrop.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Android MacBook

Google ha annunciato che sta lavorando per portare la funzione di condivisione file AirDrop anche su dispositivi Android.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Android MacBook

Argomenti discussi: Google Foto potrebbe cancellare i vostri file senza avvisare; Android amplia Quick Share con compatibilità AirDrop: cosa cambia e perché conta; Google: altri smartphone Android saranno compatibili con Airdrop; AirDrop su Android? Quick Share sta per arrivare su tutti gli smartphone.

Switch to Android è l’app di Google per passare i dati da iPhone ad AndroidSwitch To Android (Passa ad Android, in italiano) è un’app di Google per iPhone che aiuta a spostare in modo rapido e sicuro i tipi di dati più importanti, come foto, video, contatti ed eventi del ... macitynet.it

Come trasferire le foto da Android a PC con Windows o macOSDa quando i social network e le app di messaggistica come WhatsApp hanno reso la condivisione dei contenuti con gli amici così facile, tutti noi abbiamo iniziato a utilizzare lo smartphone per ... esquire.com

Vengo da sempre da Android mai pensato di farmi iphone, quest anno pero per i miei 40 anni vorrei farmi l iPhone 18 pro max Mi dovete dire 5 motivi validi sul perché è meglio passare su IOS e abbandonare Android, perché sono decisa ma non del tutto, anc facebook