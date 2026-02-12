Antica Roma | scoperta in Turchia unguento con feci umane timo e olio d’oliva Confermata pratica medica di Galeno

In Turchia è stata scoperta un’antica ricetta romana che sorprende ancora oggi. Gli archeologi hanno trovato un unguento a base di feci umane, timo e olio d’oliva, usato come medicinale. La scoperta conferma che i medici di allora, come Galeno, praticavano rimedi insoliti ma efficaci. La ricerca apre una finestra sulla medicina dell’antica Roma, fatta di metodi che oggi considereremmo impensabili.

Feci romane, rimedio sorprendente: la prova arriva da una scoperta in Turchia. Una ricerca condotta in Turchia ha portato alla luce una pratica medica sorprendente dell’antica Roma: l’utilizzo di feci umane come ingrediente di unguenti terapeutici. La scoperta, avvenuta nel Museo di Bergama (Smirne), conferma intuizioni mediche già documentate negli scritti del celebre medico Galeno e apre nuove prospettive sulla farmacologia dell’epoca. Un unguentario rivelatore: la composizione del rimedio. L’archeologo Cenker Atila, dell’Università di Sivas Cumhuriyet, ha individuato i residui analizzando una serie di unguentari risalenti al II secolo d.🔗 Leggi su Ameve.eu

