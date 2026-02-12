Anno di prova e formazione quasi 50.000 docenti lo stanno svolgendo nel 2025 26

Da orizzontescuola.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 50.000 docenti stanno seguendo l’anno di prova e formazione nel 202526. Secondo i dati di Indire, al 11 febbraio 2026, sono 49.559 coloro che sono iscritti e attivi sulla piattaforma. La maggior parte ha già iniziato il percorso, mentre altri stanno ancora completando le fasi iniziali. La formazione continua a coinvolgere un numero consistente di insegnanti, che si preparano a svolgere il loro ruolo con nuove competenze.

Indire registra i dati della formazione: la fotografia è quella dell'11 febbraio 2026. 49.559 i docenti iscritti e attivi sulla piattaforma. L'articolo Anno di prova e formazione, quasi 50.000 docenti lo stanno svolgendo nel 202526.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Anno Prova

Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione 2025/26. Disponibile il Patto per lo sviluppo professionale [SCARICA il MODELLO]

Sono disponibili le informazioni per i docenti neoimmessi in ruolo nel 202526, relative all’anno di prova e alla formazione, con il Patto per lo sviluppo professionale scaricabile.

Docenti neoimmessi in ruolo: anno di prova e formazione. Istruzione operative Campania 2025/26

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Anno Prova

Argomenti discussi: Docenti neoassunti 2025, 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura: quali corsi scegliere? LE FAQ; INDIRE neoassunti 2026: chi deve svolgere l’anno di formazione e prova; Docenti neoimmessi in ruolo 2025/26, valgono i corsi frequentati prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato?; Aspettativa docenti per svolgere altro lavoro, ecco cosa dice la normativa e per quanto tempo è possibile conservare la titolarità.

anno di prova eDocenti neoimmessi in ruolo e bilancio delle competenze, facciamo il puntoScopri il bilancio delle competenze per i docenti neoassunti e la sua importanza nel percorso di formazione e prova. informazionescuola.it

Docenti in anno di prova e formazione, il 30 gennaio l’incontro a cura di Indire. Ecco il programmaSi svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 l'incontro di avvio della formazione per I docenti in anno di prova. Si svolge in presenza nelle scuole polo individuate dagli USR. orizzontescuola.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.