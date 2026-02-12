Anno di prova e formazione quasi 50.000 docenti lo stanno svolgendo nel 2025 26

Quasi 50.000 docenti stanno seguendo l’anno di prova e formazione nel 202526. Secondo i dati di Indire, al 11 febbraio 2026, sono 49.559 coloro che sono iscritti e attivi sulla piattaforma. La maggior parte ha già iniziato il percorso, mentre altri stanno ancora completando le fasi iniziali. La formazione continua a coinvolgere un numero consistente di insegnanti, che si preparano a svolgere il loro ruolo con nuove competenze.

Indire registra i dati della formazione: la fotografia è quella dell'11 febbraio 2026. 49.559 i docenti iscritti e attivi sulla piattaforma.

