Angelini in crisi incassa un altro ko

L’Elettromeccanica Angelini torna a perdere nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile. La squadra di coach Rossi esce sconfitta 3-0 sul campo della terza in classifica, Campagnola Emilia. I set sono stati combattuti, ma alla fine le padrone di casa hanno avuto la meglio, soprattutto nel terzo parziale, molto combattuto e deciso solo ai vantaggi. Per Angelini, un’altra battuta d’arresto che fa crescere le preoccupazioni in vista delle prossime partite.

L' Elettromeccanica Angelini, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 femminile, incassa una sconfitta per 3-0 (25-18, 25-16, 29-27) sul campo della terza della classe, Campagnola Emilia. Un ko maturato al termine di una gara in cui Cesena mette paura soltanto nel terzo set, salvo poi pagare alcune sbavature decisive che aprono il varco alla grinta delle avversarie. Nel primo set, le padrone di casa, solide a muro, scavano il primo solco (10-7); Parise picchia forte in diagonale e tenta di accorciare le distanze (14-12), ma Campagnola piazza un break importante (18-12), sfruttando un servizio sempre più insidioso, chiudendo con un ace su Pirro.

