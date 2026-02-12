Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales fidanzati? Beccati in atteggiamenti affettuosi a Lugano lui la abbraccia da dietro e la bacia

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales non nascondono più. Sono stati beccati insieme a Lugano, mentre si scambiano tenerezze e baci davanti ai fotografi. L’ultimo scatto li mostra in atteggiamenti affettuosi, lui che la abbraccia da dietro e la bacia, confermando di essere una coppia. Un mese fa erano stati paparazzati in Franciacorta, ora la loro relazione sembra più che mai ufficiale.

Recentemente, il settimanale Chi ha fotografato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta.

