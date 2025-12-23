Alba a Guardia Sanframondi torna il concerto di Vox Fidei
Il 1° gennaio, al Santuario dell’Assunta a Guardia Sanframondi, torna il tradizionale concerto di Vox Fidei, promosso dall’APS. Sotto la direzione del maestro Vincenzo Palma, l’evento rappresenta un momento di preghiera musicale in occasione della festa della Vergine Assunta. L’appuntamento è un’occasione per iniziare l’anno con una tradizione radicata nel territorio, offrendo un momento di riflessione e spiritualità attraverso la musica.
Il 1° gennaio al Santuario dell'Assunta la tradizionale preghiera in musica di Capodanno dell'APS: dirige il maestro Vincenzo Palma A Guardia Sanframondi torna Alba, il concerto dell'APS Vox Fidei che ogni Capodanno celebra la Vergine Assunta con la sua preghiera .
