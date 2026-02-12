Amici di Putin! Ucraina infuriata con il Comitato Olimpico | cosa succede

L’esclusione dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato una forte polemica tra Ucraina e Comitato Olimpico Internazionale. Kiev si è infuriata e ha accusato l’organizzazione di aver preso una decisione ingiusta, aprendo un caso che coinvolge anche questioni politiche e diplomatiche. La situazione resta calda, con le autorità ucraine pronte a protestare e chiedere spiegazioni ufficiali.

L'esclusione dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych dalle gare di skeleton alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha innescato un caso diplomatico e politico di ampia portata. Alla base della decisione, la volontà dell'atleta di indossare un casco con le effigi degli sportivi ucraini caduti nella guerra contro la Russia. Una scelta simbolica che ha provocato la reazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e, di riflesso, una durissima presa di posizione da parte delle istituzioni di Kiev. Il gesto di Heraskevych è stato interpretato dal governo ucraino come un atto di memoria e identità nazionale. Il Comitato Olimpico Internazionale gli aveva proposto di gareggiare indossando una fascia nera al braccio, ma lui non ha accettato. Così Vladislav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'atleta ucraino dello skeleton ha insistito nel voler indossare il casco con le foto degli atleti ucraini assassinati.

