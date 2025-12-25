Ucraina-Russia cosa succede con il Donbass | il piano di pace in 20 punti
Una zona smilitarizzata in Donbass. Dall'Ucraina è arrivata l'apertura a questa possibilità, un punto che potrebbe rivelarsi fondamentale per porre fine al conflitto con la Russia. Nel nuovo piano di pace articolato in 20 punti, ed elaborato nei negoziati tra Kiev e Washington, per la prima volta. 🔗 Leggi su Today.it
Le garanzie simil-Nato per l'Ucraina, una forza multinazionale e l'adesione all'Unione europea: cosa si è deciso a Berlino; Le notizie di domenica 21 dicembre sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina-Russia, news. Attacco russo al porto di Odessa: 7 morti. Kiev: “Nuovi colloqui negli Usa”; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti.
Negoziati USA-Russia-Ucraina: ecco come sono andati/ Omicidio generale Mosca e sanzioni UE complicano la pace - Negoziati di Miami e cosa succede ora con Russia, Ucraina e USA: l'autobomba contro il generale Sarvarov complica le trattative. ilsussidiario.net
Ucraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di pace Usa- tg24.sky.it
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass non risolta” - Il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad attaccare duramente i Paesi europei e rilanciato anche un monito diretto sull’Ucraina orientale. fanpage.it
Ucraina e Russia ritirano le truppe dal Donbass: se le condizioni saranno violate, la guerra sarà...
Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 dicembre x.com
