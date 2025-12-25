Ucraina-Russia cosa succede con il Donbass | il piano di pace in 20 punti

Una zona smilitarizzata in Donbass. Dall'Ucraina è arrivata l'apertura a questa possibilità, un punto che potrebbe rivelarsi fondamentale per porre fine al conflitto con la Russia. Nel nuovo piano di pace articolato in 20 punti, ed elaborato nei negoziati tra Kiev e Washington, per la prima volta. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Zelensky ha svelato il piano di pace inviato alla Russia: ecco i 20 punti

Leggi anche: Donbass alla Russia e patto di non aggressione con Kiev ed Ue: il piano di Trump per la pace in Ucraina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le garanzie simil-Nato per l'Ucraina, una forza multinazionale e l'adesione all'Unione europea: cosa si è deciso a Berlino; Le notizie di domenica 21 dicembre sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina-Russia, news. Attacco russo al porto di Odessa: 7 morti. Kiev: “Nuovi colloqui negli Usa”; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti.

Negoziati USA-Russia-Ucraina: ecco come sono andati/ Omicidio generale Mosca e sanzioni UE complicano la pace - Negoziati di Miami e cosa succede ora con Russia, Ucraina e USA: l'autobomba contro il generale Sarvarov complica le trattative. ilsussidiario.net