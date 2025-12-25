Ucraina-Russia cosa succede con il Donbass | il piano di pace in 20 punti

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una zona smilitarizzata in Donbass. Dall'Ucraina è arrivata l'apertura a questa possibilità, un punto che potrebbe rivelarsi fondamentale per porre fine al conflitto con la Russia. Nel nuovo piano di pace articolato in 20 punti, ed elaborato nei negoziati tra Kiev e Washington, per la prima volta. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Le garanzie simil-Nato per l'Ucraina, una forza multinazionale e l'adesione all'Unione europea: cosa si è deciso a Berlino; Le notizie di domenica 21 dicembre sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina-Russia, news. Attacco russo al porto di Odessa: 7 morti. Kiev: "Nuovi colloqui negli Usa"; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti.

ucraina russia cosa succedeNegoziati USA-Russia-Ucraina: ecco come sono andati/ Omicidio generale Mosca e sanzioni UE complicano la pace - Negoziati di Miami e cosa succede ora con Russia, Ucraina e USA: l'autobomba contro il generale Sarvarov complica le trattative. ilsussidiario.net

ucraina russia cosa succedeUcraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di pace Usa- tg24.sky.it

ucraina russia cosa succedeGuerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass non risolta” - Il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad attaccare duramente i Paesi europei e rilanciato anche un monito diretto sull’Ucraina orientale. fanpage.it

