amici 25 anticipazioni puntata 15 febbraio news spoiler e ospiti

Questa sera a “Amici 25” tre allievi si sfidano per entrare nel Serale. La puntata del 15 febbraio si annuncia intensa, con momenti di tensione e sorprese. Gli spettatori assisteranno a esibizioni dal vivo e a qualche colpo di scena. I fan sono già in trepidante attesa di scoprire chi riuscirà a conquistare il pass per la fase finale del talent.

Andiamo a leggere le anticipazioni di Amici 25: cosa è accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 15 febbraio. Domenica 15 febbraio su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici 25. Questo pomeriggio intanto si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a leggere gli spoiler, svelati da Superguidatv. La puntata di Amici 25 si è aperta con la tradizionale gara di canto. Anche questa settimana però ad esibirsi sono stati solamente due allievi per professore. Non è mancata anche la gara di ballo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.

