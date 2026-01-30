Amici 25 anticipazioni diciassettesima puntata | Al Bano tra i giudici ospite Giorgia

Questa sera si avvicina il momento della diciassettesima puntata di Amici 25. La registrazione si è svolta oggi pomeriggio, e i fan potranno vedere tutto domenica 1° febbraio alle 14 su Canale 5. Tra i giudici ci sarà Al Bano, mentre l’ospite speciale sarà Giorgia. La gara si fa sempre più combattuta e i giovani talenti si preparano a dare il massimo.

Amici 25 arriva alla diciassettesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 1° febbraio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti del 1° febbraio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – Irma De Paola e Giuseppe Giofrè per il ballo e Al Bano e Jake La Furia per il canto. Ospiti musicali, invece, Giorgia, Mimì e l’ex allievo Petit. Amici 25: fuori Maria Rosaria. La puntata è caratterizzata da un’ eliminazione: la ballerina Maria Rosaria ha infatti perso la sua sfida ed è stata costretta a lasciare la scuola. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Approfondimenti su Amici 25

Ecco le anticipazioni sulla quindicesima puntata di Amici 25, registrata oggi pomeriggio e prevista su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026 alle 14.

Ultime notizie su Amici 25

