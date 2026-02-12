Piacenza badante nei guai | accertati 250mila euro di evasione fiscale e irregolarità su redditi e successione

La Guardia di Finanza ha scoperto un’evasione fiscale di circa 250mila euro legata a una badante di Piacenza. La donna, che lavorava come collaboratrice domestica, si trova ora sotto inchiesta per aver evaso tasse e per irregolarità su redditi e successione. Gli investigatori hanno ricostruito tutto grazie a controlli approfonditi, e ora si attende di capire come si svilupperà il procedimento.

Badante sotto inchiesta a Piacenza: svelata un’evasione fiscale di 250mila euro. Una collaboratrice domestica a Piacenza è finita nel mirino della Guardia di Finanza per un’evasione fiscale stimata in circa 250.000 euro. L’indagine ha rivelato un complesso sistema di irregolarità, tra cui redditi non dichiarati e l’utilizzo di una polizza vita per eludere le imposte di successione, emerso dopo la morte della persona assistita. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza nel settore dell’assistenza domiciliare e sulle vulnerabilità del sistema fiscale italiano. Un quadro economico inatteso.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Piacenza Badante Due ragazze italiane su OnlyFans accusate di evasione fiscale: "Hanno guadagnato 250mila euro, senza dichiararli" Due giovani italiane di Lodi sono state inserite nelle notizie per aver accumulato circa 250mila euro su OnlyFans in cinque anni, senza averli dichiarati al Fisco. Lodi, Gdf scopre evasione fiscale da 250mila euro di due influencer Onlyfans Le Fiamme Gialle di Lodi hanno individuato un’evasione fiscale di circa 250mila euro da parte di due influencer su Onlyfans. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Piacenza Badante Badante, evasione fiscale da 250 mila euro scoperta a Piacenza dalla Guardia di FinanzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Badante, evasione fiscale da 250 mila euro scoperta a Piacenza dalla Guardia di Finanza ... tg24.sky.it Badante di un'anziana evade 240mila euro: «Erano donazioni a mia insaputa»Indagine patrimoniale della Guardia di Finanza di Piacenza nei confronti di una collaboratrice domestica dopo la morte della persona che assisteva ... ilpiacenza.it GALLAS GROUP LANCIA IL SUO CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE(badante, colf e babysitter) Totalmente GRATUITO 100% ONLINE Lezioni da seguire quando vuoi TU Aperto a TUTTI Con rilascio di ATTESTATO finale Le lezioni parti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.