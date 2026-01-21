Allerta meteo scuole chiuse giovedì 22 gennaio | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Per giovedì 22 gennaio, diverse amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Questa misura, adottata per tutelare la sicurezza di studenti e personale, interesserà vari comuni e sarà aggiornata in tempo reale con eventuali nuove disposizioni.

Anche per domani, giovedì 22 gennaio, le condizioni meteo avverse hanno spinto i sindaci di numerosi Comuni a disporre ordinanze di chiusura per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. Le precipitazioni intense e i fenomeni meteorologici estremi hanno colpito principalmente le aree ioniche di Calabria e Sicilia. Il fenomeno meteorologico denominato ciclone Harry ha provocato mareggiate distruttive lungo le coste ioniche, con danni significativi alle infrastrutture costiere. Le precipitazioni hanno interessato gran parte del Sud Italia, con fenomeni particolarmente violenti nei settori ionici di Calabria e Sicilia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Allerta meteo scuole chiuse giovedì 4 dicembre: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Allerta meteo scuole chiuse martedì 20 gennaio, stop alle lezioni in diversi comuni di Sardegna, Sicilia e Calabria. ELENCO IN AGGIORNAMENTOMartedì 20 gennaio, diverse scuole in Sardegna, Sicilia e Calabria rimarranno chiuse a causa di un’allerta meteo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Allerta meteo. Oggi chiuse scuole, parchi, cimiteri e impianti sportivi all’aperto; Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 21 gennaio: stop alle attività didattiche in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO; Allerta meteo: scuole chiuse anche domani; Emergenza Maltempo, domani scuole ancora chiuse e altri provvedimenti in una nuova ordinanza.

Allerta Meteo, mercoledì 21 scuole chiuse per il terzo giorno consecutivo in Calabria e Sicilia: le ordinanze dei Comuni | ELENCOÈ in corso un’ondata di maltempo particolarmente critica per diverse regioni d’Italia, investite dal Mega-Ciclone Harry. Piogge torrenziali, venti di burrasca e violente mareggiate stanno causando gra ... strettoweb.com

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle IsoleAllerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove. Si prevedono scuole chiuse in Calabria, Sicilia, Sardegna. meteo.it

Ciclone Harry a Palermo, evacuazione a Mondello Allerta meteo a Palermo: onde a Mondello invadono un'abitazione, sindaci chiudono scuole e spazi pubblici nelle zone arancioni della provincia Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Allerta meteo rossa in ampie zone di Sicilia, Sardegna e Calabria, dove centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di allagamenti in vista dell'arrivo del ciclone Harry, che ha portato piogge abbondanti, mareggiate e raffiche di vento molto forti. Chiu x.com