Non solo rosso | in vista del Natale si gioca con glitter nail art cangianti e le irriverenti Grinch nails Le idee manicure di tendenza eleganti o ironiche da copiare subito

C 'è chi, a Natale, resta fedele alla tradizione e chi invece sceglie un tocco di ironia anche sulle unghie. Dal classico smalto rosso le proposte più creative, la manicure natalizia diventa un dettaglio da pianificare con cura. Fra le tendenze non mancano le french manicure, declinate in tonalità scintillanti o metallizzate, dall'argento al blu glitterato. Oltre alle opzioni più eleganti, però, trovano spazio anche nail art giocose e fuori dagli schemi. A conquistare il 2025, infatti, sono le "Grinch nails": irriverenti e ironiche, si ispirano al celebre personaggio verde simbolo di un Natale anti-convenzionale, una dichiarazione di stile per chi vuole vivere le feste con leggerezza e personalità.

Rosso, nero, oro o argento? Diteci che colore preferite e vi diremo quale vestito indossare per le Feste - Se non avete ancora scelto il vestito per le feste, è ora di iniziare a scandagliare le varie opzioni perché i cenoni di Natale e Capodanno si stanno avvicinando sempre di più! grazia.it

È già Natale a casa di Sabrina Ghio: in soggiorno l’albero rosso e oro col maxi fiocco - Tutto è pronto per le feste a casa di Sabrina Ghio: nel soggiorno ha già preso posto un albero di Natale decorato nei colori tradizionali rosso e oro. fanpage.it

