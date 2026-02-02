Frontale sulla Sr 308 | auto ribaltata conducente grave in ospedale

Un incidente grave si è verificato nella notte tra il primo e il 2 febbraio sulla Sr 308 tra Bronzola e Borgoricco, a Campodarsego. Un’auto si è ribaltata in modo frontale, e il conducente è rimasto gravemente ferito. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione. La polizia sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' avvenuto nella notte tra il primo e il 2 febbraio lungo la Sr 308 a Campodarsego tra le uscite di Bronzola e Borgoricco. L'allarme ai numeri d'emergenza è scattato poco dopo mezzanotte. Da una ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Campodarsego intervenuti sul posto si sono scontrate frontalmente due auto. Si tratta di una Fiat 500 condotta da T.F. di 20 anni residente a Borgoricco che stava transitando verso Castelfranco e una MG con al volante un altro uomo, F.P. di 40 anni di Vigonza che era in marcia in direzione opposta verso Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Oggi sulla SR 71 a Cortona si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, con due persone rimaste ferite.

