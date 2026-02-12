Allarme a Torino Sassi | C' è un uomo che annega nel fiume Po Ma no mi stavo soltanto allenando a fare immersioni

Un’allerta ha scosso il quartiere Sassi a Torino. Alle 12 di oggi, un passante ha chiamato i soccorsi dicendo che un uomo stava annegando nel fiume Po, dietro il cimitero della zona. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto, ma hanno scoperto che si trattava di un malinteso. L’uomo, infatti, stava solo facendo immersioni e non era in pericolo di vita. La scena si è conclusa senza gravi conseguenze, lasciando comunque tutti sorpresi per il fraintendimento.

Ha attratto l'attenzione dei passanti. Da qualche tempo vive lì a riva, in una tenda "Aiuto, c'è un uomo che sta annegando nel fiume Po dietro il cimitero di Sassi a Torino". La segnalazione arrivata all'ora di pranzo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, al comando dei vigili del fuoco di Torino, era di emergenza ma una volta arrivati sul posto con elementi dal distaccamento Stura e dal nucleo speleo-alpino-fluviale i pompieri si sono resi conto che la situazione era decisamente diversa. In sostanza lì da qualche tempo dimora, vivendo in una tenda in riva al fiume, un uomo che ha raccontato di allenarsi quotidianamente facendo corsa, nuoto e immersioni con le pinne, naturalmente a proprio rischio e pericolo.

