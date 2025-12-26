Torino cede la balaustra in legno vicino al fiume Po | uomo in acqua sua moglie cade e si rompe il braccio
Allarme poco prima delle 17 di oggi, 26 dicembre, a Torino. All’altezza del civico 105 di lungo Po Antonelli, un uomo e una donna sono scivolati in seguito al cedimento della balaustra in legno lungo l’argine del fiume. Uomo in acqua La coppia è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Fiume Po, “disco verde” per la disponibilità d’acqua su tutto il Distretto: nessuna criticità
Leggi anche: Caselle Landi, un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po
Cede balaustra, escursionista muore su montagne Sestriere - Un escursionista è morto sulle montagne di Sestriere (Torino), precipitando lungo un sentiero, probabilmente a causa del cedimento di una balaustra a cui si era appoggiato. ansa.it
Cede balaustra, escursionista milanese muore a Sestriere - Un escursionista ventenne, Enrico Riccardo Marcato, è morto oggi sulle montagne di Sestriere (Torino), precipitando lungo un sentiero. ansa.it
SERIE A2 | MONCALIERI CEDE NEL FINALE: TORINO VINCE UN DERBY SERRATO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.