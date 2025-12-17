Mostra Meta Fotografica – Ascoltare l’attimo di luce in un’esperienza multisensoriale il progetto espositivo al Santa Cecilia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group presenta la “Mostra Meta Fotografica – Ascoltare l’attimo di luce in un’esperienza multisensoriale”, ideata e realizzata dal Maestro Arturo Di Vita, un progetto espositivo che indaga il rapporto profondo tra fotografia, musica, luce e nuove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Verso la luce, apre la mostra fotografica di Ernesta Caviola

Leggi anche: "Verso la luce", la mostra fotografica di Ernesta Caviola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mostra fotografica a Helsinki in tributo a Pier Paolo Pasolini - L'Istituto Italiano di Cultura a Helsinki presenta, per la prima volta in Finlandia, una mostra fotografica che celebra uno dei capolavori cinematografici di Pier Paolo Pasolini, "Il Vangelo secondo ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.