WWE | Becky Lynch vs AJ Lee guerra totale a RAW prima di Survivor Series
Con Survivor Series ormai alle porte, le tensioni sono esplose ieri sera a Monday Night RAW. Il clima era elettrico, le rivalità sono incandescenti e le due fazioni femminili protagoniste del prossimo WarGames Match si sono ritrovate faccia a faccia, pronte a trasformare parole e provocazioni in pura guerra fisica. Nel corso della puntata, Becky Lynch fa il suo ingresso sul ring affiancata da Lash Legend e Nia Jax. Poco dopo arrivano anche Asuka e Kairi Sane. Becky prende il microfono e afferma di essere a conoscenza dell’indignazione generale riguardo all’ingiustizia avvenuta la scorsa settimana a RAW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
