La Spagna rafforza la propria presenza sul mercato italiano, come dimostra la partecipazione di circa 800 aziende alle fiere in Italia nel 2025, molte supportate da ICEX. In particolare, il Salone di Firenze rappresenta un’occasione importante per consolidare i rapporti commerciali e promuovere le opportunità di collaborazione tra le imprese dei due paesi. Un segnale dell’interesse strategico delle aziende spagnole verso il mercato italiano.

Il 2025 ha confermato l’interesse strategico delle aziende spagnole per il mercato italiano: circa 800 imprese hanno partecipato a fiere nel Belpaese, molte con il supporto di ICEX. Tra gli appuntamenti chiave figurano White, MICAM, Milano Fashion and Jewels ed Expo Riva Schuh. La moda spagnola è stata rappresentata a Pitti dai seguenti brand: Aleyva, Andreu.Barcelona, Code22, El Pulpo, Lovat & Green, Miguel Bellido, Mod Wave Movement, Natural World, Odda, Pitas, Rey Pavon, Satorisan, Scharlau, The Boston Brand, Verbenas, Victoria. Le aziende coinvolte hanno raccontato la ricchezza e la pluralità del panorama moda maschile spagnolo, riunendo brand affermati e nuove promesse del design, provenienti da territori chiave come Catalogna, Galizia, Comunità Valenciana e Andalusia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Spagna guarda al mercato italiano. E consolida la presenza al Salone di Firenze

Leggi anche: Il direttore Maurizio Belpietro al Salone della Giustizia 2025 – Guarda la diretta

Leggi anche: Nuovo look per Brokey Real Estate, che consolida la sua presenza nel cuore di Ancona

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Spagna guarda al mercato italiano. E consolida la presenza al Salone di Firenze; Bce, la crescita Ue continua, i mercati rivalutano Spagna e Italia; Nasce Abanico, il ponte verso la Spagna per la filiera del turismo organizzato; Neutral host, Ruggiero nuovo Ceo di Boldyn Networks in Spagna.

La Spagna guarda al mercato italiano. E consolida la presenza al Salone di Firenze - Il 2025 ha confermato l’interesse strategico delle aziende spagnole per il mercato italiano: circa 800 imprese hanno partecipato a ... msn.com