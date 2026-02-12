Adriano rivive il suo derby d’Italia del 2004. Ricorda il gol che non dimentica, anche se ammette di essere stato fortunato. Quel giorno, il centravanti nerazzurro ha segnato contro la Juventus, lasciando un segno indelebile nella storia dell’Inter.

Inter News 24 Adriano ricorda il suo derby d’Italia. Le parole dell’Imperatore nel ricordo di quel 28 novembre del 2004 segnato dalla rete ai bianconeri. In vista del tanto atteso derby d’Italia di sabato 14 febbraio, valido per la 25a giornata di Serie A, l’ex attaccante dell’ Inter, Adriano, ha fatto un tuffo nel passato, ricordando un gol iconico segnato contro la Juventus il 28 novembre 2004. L’ Inter ha voluto celebrare l’emozionante episodio sui suoi profili social, riaccendendo la rivalità storica tra le due squadre. L’Imperatore ha ripercorso quel momento, rivivendo le sensazioni legate a quel gol che ha segnato la storia del derby. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adriano ricorda il suo derby d’Italia: «Ho un bel ricordo. Quel gol non era semplice, ma sono stato fortunato»

Approfondimenti su Adriano Inter

Gian Marco Serafini, pastore con oltre 60 anni di esperienza, gestisce un gregge di circa 80 pecore a Ferrara.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Adriano Inter

Argomenti discussi: La Protezione Civile ricorda Adriano Simoni: Alleato prezioso e straordinario punto di riferimento umano; Saluzzo piange la morte della maestra Carla Fresia in Peracchia.

Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: Un bel ricordo per me...Inter-Juventus è sempre più vicina. Il big match di sabato sera sarà uno snodo decisivo del campionato e per celebrare l'avvicinamento. tuttomercatoweb.com

Adriano e il gol alla Juventus: Sono stato bravo e fortunato, è un bel ricordo per meI social ufficiali dell’Inter tornano indietro nel tempo ricordando un’Inter-Juventus in cui fu protagonista Adriano che ricorda il suo gol: Eravamo io e Bobo davanti, Martins ha fatto una bella gioc ... msn.com

Adriano ricorda il gol alla Juventus: "Sono stato bravo e fortunato, è un bel ricordo per me" x.com

Ogni giorno il Museo Viola ricorda i compleanni dei protagonisti viola, tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della Fiorentina sono nel nostro cuore... Buon compleanno a: Adriano BARDIN #ForzaViola #Fiorentina #museofiorentina #mus - facebook.com facebook