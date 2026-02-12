Adolescente fragile | disagio mentale social media e armi al centro di un’indagine

Un’indagine sta mettendo sotto la lente una giovane di 18 anni, che da tempo si trova in difficoltà. Tra farmaci, social media e un interesse sospetto per le armi, gli inquirenti cercano di capire cosa abbia portato questa ragazza a un passo dal precipizio. La sua storia si snoda tra momenti di debolezza e comportamenti che allarmano chi la conosceva. Ora, i carabinieri stanno ascoltando amici e familiari per ricostruire cosa sia successo e come intervenire prima che sia troppo tardi.

Una Spirale di Fragilità: La Storia di una Diciottenne, Tra Farmaci, Social Media e un Interesse per le Armi. Una diciottenne con preesistenti problemi di salute mentale è al centro di un'indagine per un grave episodio di cronaca nera avvenuto il 12 febbraio 2026. La giovane, già nota alle forze dell'ordine per precedenti interventi, aveva manifestato online un profondo disagio psicologico, una distorta percezione del proprio corpo e un interesse marcato per le armi. L'episodio solleva interrogativi urgenti sulla gestione della salute mentale adolescenziale e sull'efficacia dei sistemi di supporto.

