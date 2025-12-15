L'allenatore e il suo team affrontano con fiducia il cammino della Juventus, interpretando la recente vittoria come un passo fondamentale per il riscatto e il rilancio del club. Le prospettive positive di Bucciantini suggeriscono un nuovo inizio, segnato da ottimismo e determinazione, che potrebbe rappresentare la svolta decisiva per il futuro dei bianconeri.

Bucciantini ottimista: «Può essere la vittoria costitutiva della Juve di Spalletti. Se guardo la classifica ora penso che.». Le parole del giornalista. Marco Bucciantini, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha fornito una lettura profonda e significativa della vittoria della Juventus contro il Bologna, collegando il successo in campo alle vicende societarie che hanno caratterizzato la settimana bianconera. Secondo il commentatore, le recenti dichiarazioni di John Elkann – con cui ha respinto l’offerta di acquisto di Tether – non sono state indifferenti all’ambiente e alla squadra. Sul punto, Bucciantini ha interrogato e risposto in merito al loro impatto: « Le parole di Elkann hanno inciso? Sicuramente, sono state parole importanti davanti a un’offerta insufficiente, ma grossa, si parla di miliardi, del miliardo. Juventusnews24.com

