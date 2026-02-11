James Van Der Beek è morto a 48 anni | addio al volto di Dawson’s Creek le cause della morte

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van Der Beek, morto ieri all’età di 48 anni. L’attore, famoso per il ruolo di Dawson in “Dawson’s Creek”, è stato trovato senza vita, anche se ancora non sono state rese note le cause della morte. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, che ricordano Van Der Beek come un professionista appassionato e riservato. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama televisivo e tra chi ha seguito la sua carriera.

Il mondo della televisione piange la scomparsa di James Van Der Beek, morto l'11 febbraio 2026 all'età di 48 anni. L'attore era diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson's Creek, simbolo di un'intera generazione tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato l'attore come un uomo profondamente legato ai suoi affetti e capace di affrontare anche i momenti più difficili con grande forza. Le cause della morte di James Van Der Beek: la battaglia contro il cancro. James Van Der Beek combatteva da tempo contro un tumore al colon-retto, una diagnosi resa pubblica nel 2024 dopo un periodo affrontato in modo riservato.

