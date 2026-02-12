Acqua dentro l’ospedale L’Asl | Siamo al lavoro

L’acqua entra nella sala Gessi dell’ospedale e crea problemi. I tecnici dell’Asl sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area. La situazione si è fatta insostenibile, con acqua che entra dal piazzale sovrastante e costringe il personale sanitario a disporre bidoni e lenzuoli per evitare scivoloni e rischi ai pazienti. La direzione rassicura: stanno intervenendo per risolvere il problema al più presto.

Continua a far discutere la situazione in cui versa la sala Gessi dell’ ospedale, che ha costretto i tecnici dell’ Asl a intervenire per mettere in sicurezza l’area, dopo che per difendersi dalle forti infiltrazioni di acqua dal piazzale sovrastante il personale sanitario aveva dovuto piazzare bidoni nei punti in cui piove nella struttura, posizionandovi attorno dei lenzuoli per evitare pericolose scivolate. Sul tema è intervenuto il presidente di RiNascere in Valdinievole, Claudio Giuntoli, ricordando come il sindaco sia la massima autorità sanitaria locale. "Credo sia doveroso che tenga informata la cittadinanza della situazione dell’ospedale – afferma – deve mettere al corrente di quali siano i problemi, come l’Azienda si è organizzata per sopperire ai disagi e quali sono modalità e tempi d’intervento; io presenterei una interrogazione urgente a cui rispondere per lettera, se il consiglio è lontano". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua dentro l’ospedale. L’Asl: "Siamo al lavoro" Approfondimenti su Ospedale Acqua Siamo stati al vernissage della principessa/gallerista Elena von Hessen: una mostra dentro la mostra…Siamo tutti viaggiatori del tempo Infiltrazioni d’acqua al San Donato: la Asl avvia subito gli interventi e porge le scuse al personale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Mr. Dispatch Can't Rewrite This - Dispatch Episode 6 : Moving Parts Ultime notizie su Ospedale Acqua Argomenti discussi: Acqua dell’Elba e Fondazione Meyer insieme per l’ospedale pediatrico di Firenze; Problemi al Cosma e Damiano. Infiltrazioni d’acqua in sala gessi. Chiusure al pronto soccorso; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona dell’Ospedale. Infiltrazioni d’acqua dentro l’ospedale di Osimo: si usano panni per sigillare le finestreOSIMO Scende la pioggia... in ospedale. La celebre canzone di Gianni Morandi potrebbe adattarsi bene a quello che si può assistere ciclicamente all’ospedale Ss Benvenuto e Rocco. Le zone interessate ... corriereadriatico.it San Benedetto, un’ora di pioggia da record: scrosci d’acqua anche dentro l’ospedaleSAN BENEDETTO - Quarantotto millimetri di pioggia in una sola ora, dalle 11,50 alle 12,50. Tanto è bastato per allagare San Benedetto - la zona nord specialmente, al confine con Grottammare - e ... corriereadriatico.it Anche quest’anno Acqua dell’Elba sostiene la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, con una donazione a sostegno dei bambini in cura nei reparti di oncologia e delle loro famiglie. Un gesto concreto per accompagnare chi affronta ogni giorno la sfida più g - facebook.com facebook Nasce in acqua "con la camicia": parto "fortunato" all'ospedale del Valdarno x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.