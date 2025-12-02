L’indirizzo é molto esclusivo in via Orti 25, il quartiere artychic di Porta Romana. Sono ammessi solo quelli in lista. Per Elena von Hessen (nipote di Mafalda di Savoia, da lei ha ereditato l’ estro creativo) è nato un po’ come un esperimento. Artista e scultrice molto apprezzata internazionalmente ha chiamato a sé una trentina di artisti da ogni dove, una sorte di Nomad Art di forte impatto visivo. Fasce vitree di materia rosa roteano su se stesse come caramello cristallino. Buchi spazio temporali attraverso copertoni di carta. Una mandragora di vetro soffiato osserva dall’alto il pubblico danzante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siamo stati al vernissage della principessa/gallerista Elena von Hessen: una mostra dentro la mostra…Siamo tutti viaggiatori del tempo