Accordo Panathinaikos con Nigel Hayes- | il colpo di mercato invernale

Il Panathinaikos annuncia di aver raggiunto un accordo con Nigel Hayes-Davis. La trattativa si è chiusa nelle ultime ore e il club greco ha comunicato l’intesa attraverso un video ufficiale. Il giocatore sarà ora a disposizione della squadra per le prossime partite.

Panathinaikos ha chiuso con Nigel Hayes-Davis, portando in EuroLeague un'ala statunitense con esperienza NBA e una recente fase di mercato contraddistinta da negoziazioni prolungate. L'operazione è presentata come un colpo di rilievo per la squadra, capace di proseguire l'impegno sportivo fino al 2028. L'accordo è stato formalizzato per una somma complessiva di 10 milioni di euro e una durata di due anni e mezzo, includendo la restante parte della stagione in corso e le annate successive, fino al 2028.

