Nigel Hayes- rifiuta il Panathinaikos

Il Panathinaikos cerca un esterno di livello e ha messo nel mirino nuovi nomi. Nel frattempo, Nigel Hayes ha deciso di rifiutare l’offerta del club greco, che continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa con il giocatore si è conclusa senza l’accordo sperato.

Il Panathinaikos prosegue nella ricerca di un esterno di alto livello da inserire nella rosa in vista della prossima stagione. Nigel Hayes-Davis, ex MVP di EuroLeague e attuale free agent in NBA, rientra tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza greca. Le dinamiche di mercato sono in continua evoluzione, caratterizzate da valutazioni sportive ed economiche che possono influire sulla definizione di un eventuale accordo. L’obiettivo rimane quello di rafforzare l’organico senza compromettere la sostenibilità del progetto sportivo. Secondo le ricostruzioni condivise dal proprietario del club, Nigel Hayes-Davis ha rifiutato l’offerta presentata dal Panathinaikos. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Nigel Hayes- rifiuta il Panathinaikos Approfondimenti su Nigel Hayes Nigel Hayes- tagliato Milwaukee Bucks: cosa succede ora Dopo il taglio di Nigel Hayes da parte dei Milwaukee Bucks, la squadra si trova a dover prendere decisioni rapide. Milwaukee Bucks, colpo di mercato: arrivano Nick Richards e Nigel Hayes- I Milwaukee Bucks hanno messo a segno un colpo importante nell’ultima finestra di mercato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. CONTRATTO FARAONICO PER L'EX MVP DI EUROLEAGUE Nigel Hayes-Davis sarebbe pronto al ritorno in EuroLeague: tre squadre ed un contratto faraonico lo attendono... https://sportando.basketball/nigel-hayes-davis-torna-in-euroleague-tre-squadre-e facebook Nigel Hayes-Davis tagliato dai Bucks: finisce così una disastrosa avventura NBA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.