Nigel Hayes- rifiuta il Panathinaikos

Il Panathinaikos cerca un esterno di livello e ha messo nel mirino nuovi nomi. Nel frattempo, Nigel Hayes ha deciso di rifiutare l’offerta del club greco, che continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa con il giocatore si è conclusa senza l’accordo sperato.

Il Panathinaikos prosegue nella ricerca di un esterno di alto livello da inserire nella rosa in vista della prossima stagione. Nigel Hayes-Davis, ex MVP di EuroLeague e attuale free agent in NBA, rientra tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza greca. Le dinamiche di mercato sono in continua evoluzione, caratterizzate da valutazioni sportive ed economiche che possono influire sulla definizione di un eventuale accordo. L’obiettivo rimane quello di rafforzare l’organico senza compromettere la sostenibilità del progetto sportivo. Secondo le ricostruzioni condivise dal proprietario del club, Nigel Hayes-Davis ha rifiutato l’offerta presentata dal Panathinaikos. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

