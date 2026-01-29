La ministra Anna Maria Bernini ha firmato due decreti che danno il via ai corsi 2026 per l’abilitazione di 60 mila nuovi docenti. Ora gli aspiranti insegnanti potranno iscriversi e iniziare il percorso per ottenere i crediti formativi universitari necessari per insegnare nelle scuole italiane. La misura mira a rafforzare il corpo docente e rispondere alle esigenze del sistema scolastico.

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato due decreti decisivi per l’avvio dei corsi di abilitazione per gli insegnanti che devono acquisire i crediti formativi universitari (Cfu). Il primo provvedimento, il decreto numero 138 del 27 gennaio 2026, ripartisce i posti tra le istituzioni universitarie e quelle dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). I percorsi sono destinati agli aspiranti docenti di posto comune per le scuole secondarie di primo e secondo grado, inclusi gli insegnamenti tecnico-pratici. Contestualmente, il decreto numero 137 del 26 gennaio 2026 ha definito le riserve di posti per specifiche categorie di candidati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scuola: al via i corsi 2026 per l’abilitazione di 60 mila nuovi docenti

Approfondimenti su Università Ricerca

Scuola Futura presenta tre nuovi percorsi formativi dedicati ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Università Ricerca

Argomenti discussi: Al via il terzo ciclo di percorsi di formazione e abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado; Stipendi scuola, al via da domani il pagamento di arretrati e aumenti contrattuali: Anief lancia l’allarme sui cedolini con importi sbagliati e spiega come fare i controlli; Al via le attività del Polo lucano dei Lincei per la Scuola; Scuola dell’infanzia, in Trentino iscrizioni al via dal 19 gennaio.

Scuola, via i tre mesi di vacanze. L’idea Santanchè apre il dibattito: Bene, ma serve una rivoluzioneL’analisi di Catiuscia Fei direttore aggiunto di Confcommercio: Bisognerebbe rivedere tutto il sistema. La proposta della ministra è finalizzata a incentivare le presenze nelle città d’arte durante ... msn.com

Ansie e fragilità tra i banchi di scuola, la Pat pronta a potenziare al ruolo dello psicologo, Gerosa: Lavoriamo a un nuovo modello. A settembre al via la sperimentazioneTRENTO. Nella scuola la complessità dei bisogni dei ragazzi sta aumentando (Qui l'articolo). Ansia, fragilità emotive, difficoltà relazionali sono purtroppo sempre più diffuse tra i banchi. Negli ulti ... ildolomiti.it

Il mondo come aula: ripartono i percorsi di formazione scuola-lavoro all’estero! Anche quest’anno l’Istituto Bergese Rosselli rinnova il proprio impegno nei percorsi di formazione scuola-lavoro internazionali, offrendo ai nostri studenti esperienze uniche d - facebook.com facebook