Scuola | al via i corsi 2026 per l’abilitazione di 60 mila nuovi docenti
La ministra Anna Maria Bernini ha firmato due decreti che danno il via ai corsi 2026 per l’abilitazione di 60 mila nuovi docenti. Ora gli aspiranti insegnanti potranno iscriversi e iniziare il percorso per ottenere i crediti formativi universitari necessari per insegnare nelle scuole italiane. La misura mira a rafforzare il corpo docente e rispondere alle esigenze del sistema scolastico.
La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato due decreti decisivi per l’avvio dei corsi di abilitazione per gli insegnanti che devono acquisire i crediti formativi universitari (Cfu). Il primo provvedimento, il decreto numero 138 del 27 gennaio 2026, ripartisce i posti tra le istituzioni universitarie e quelle dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). I percorsi sono destinati agli aspiranti docenti di posto comune per le scuole secondarie di primo e secondo grado, inclusi gli insegnamenti tecnico-pratici. Contestualmente, il decreto numero 137 del 26 gennaio 2026 ha definito le riserve di posti per specifiche categorie di candidati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondimenti su Università Ricerca
Docenti neoimmessi in ruolo 2025: chi consegue l’abilitazione entro il 31 dicembre deve comunicarlo alla scuola di servizio
Su Scuola Futura tre corsi per docenti della scuola secondaria su orientamento e tutoraggio
Scuola Futura presenta tre nuovi percorsi formativi dedicati ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Ultime notizie su Università Ricerca
Argomenti discussi: Al via il terzo ciclo di percorsi di formazione e abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado; Stipendi scuola, al via da domani il pagamento di arretrati e aumenti contrattuali: Anief lancia l’allarme sui cedolini con importi sbagliati e spiega come fare i controlli; Al via le attività del Polo lucano dei Lincei per la Scuola; Scuola dell’infanzia, in Trentino iscrizioni al via dal 19 gennaio.
Scuola, via i tre mesi di vacanze. L’idea Santanchè apre il dibattito: Bene, ma serve una rivoluzioneL’analisi di Catiuscia Fei direttore aggiunto di Confcommercio: Bisognerebbe rivedere tutto il sistema. La proposta della ministra è finalizzata a incentivare le presenze nelle città d’arte durante ... msn.com
Ansie e fragilità tra i banchi di scuola, la Pat pronta a potenziare al ruolo dello psicologo, Gerosa: Lavoriamo a un nuovo modello. A settembre al via la sperimentazioneTRENTO. Nella scuola la complessità dei bisogni dei ragazzi sta aumentando (Qui l'articolo). Ansia, fragilità emotive, difficoltà relazionali sono purtroppo sempre più diffuse tra i banchi. Negli ulti ... ildolomiti.it
Il mondo come aula: ripartono i percorsi di formazione scuola-lavoro all’estero! Anche quest’anno l’Istituto Bergese Rosselli rinnova il proprio impegno nei percorsi di formazione scuola-lavoro internazionali, offrendo ai nostri studenti esperienze uniche d - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.