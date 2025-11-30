In quella presa di Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle c'è molto di più
È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un'impresa che culmina in un'immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c'è nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il provvedimento colpirebbe anche quelli già svolti e retribuiti. Il dottor Andrea Sciolla: "Se fosse confermata la retroattività, sarebbe una presa in giro" - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2025/ “Stasera realizzo un sogno”: cosa succede - Andrea Delogu, il ritorno a Ballando con le Stelle fa sognare i fan: il ballo con Nikita incanta quasi tutti e in vista della decima ... Come scrive ilsussidiario.net
Andrea Delogu commuove Nikita Perotti: “Ci tengo a lui, anche fuori da Ballando”, lui in lacrime promette - Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle 2025 in un momento particolarmente delicato della sua vita, portando in pista emozioni vere e commuovendo il pubblico. quilink.it scrive
Ballando con le Stelle 2025, decima puntata: Andrea Delogu batte tutti e vola in semifinale - Ballando con le Stelle 2025, decima puntata di sabato 29 novembre: esibizioni, voti e classifica. Lo riporta davidemaggio.it