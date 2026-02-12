A Sanremo 2026 arriva un’ospite internazionale molto attesa. Una donna famosa, di grande calibro, si prepara a salire sul palco del Festival. La notizia circola tra i rumors, ma ancora niente conferme ufficiali. L’evento promette di essere ancora più ricco di sorprese, con questa presenza che potrebbe attirare l’attenzione di molti appassionati.

In queste ore è stato svelato che a Sanremo 2026 ci sarà anche un’ospite internazionale: ecco chi potrebbe essere. Sanremo 2026 sta ufficialmente per partire e ormai mancano solamente 12 giorni alla prima puntata della kermesse musicale. In queste ore dunque si susseguono gli annunci del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che sta svelando le ultime news della prossima edizione. Solo di recente, il presentatore ha confermato il nome del primo super ospite che salirà sul palco dell’Ariston: Tiziano Ferro. Le sorprese però non finiranno qui. Di recente infatti Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi & Canzoni, ha annunciato a La Volta Buona che al Festival arriverà un’ospite internazionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

A Sanremo 2026 ci sarà anche un'ospite internazionale, ecco chi potrebbe essere

