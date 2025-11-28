Il CUOA celebra il Graduation Day 2025 e i 30 anni del Master Honoris Causa 

CUOA si prepara al Graduation Day 2025, la cerimonia di consegna dei diplomi che quest’anno vedrà 224 allievi salire sul palco del Teatro Comunale di Vicenza per ottenere il titolo conferito dalla Business School con la più antica tradizione in Italia. Durante l’appuntamento previsto per domani, anche il conferimento del Master Honoris Causa of Business Administration per l’anno 2025: speciale onorificenza con cui CUOA valorizza merito e carriera di profili di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale italiano, ancora più speciale perché giunta al trentesimo anniversario del riconoscimento che dal 1995 ha premiato personalità come Renzo Rosso, Sergio Marchionne, Brunello Cucinelli e Mario Draghi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

