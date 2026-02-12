Dopo un infortunio grave alla gamba, Federica Brignone torna sul podio. A soli 10 mesi dall’incidente, la campionessa valdostana conquista la sua prima medaglia d’oro nel SuperG di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta tra tensione e emozione, e Federica ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà con grinta e determinazione.

mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="c7385763-5eb7-4854-9684-f2e6b43b1290" data-message-model-slug="gpt-5-mini"> Federica Brignone spinge al massimo, è morbida, tecnica, veloce e invincibile sull’Olympia delle Tofane. La tigre è ufficialmente tornata e il suo ruggito ha conquistato l’oro olimpico al SuperG femminile di Milano Cortina 2026. A 10 mesi dal terribile infortunio alla gamba sinistra, che sembrava aver spezzato i sogni di una carriera straordinaria, la sciatrice valdostana è tornata a dominare la pista. Brignone ha regalato all’Italia un oro emozionante, il primo in questa disciplina dopo 24 anni, con tempi spettacolari, superando avversarie tostissime come la francese Romane Miradoli e all’austriaca Cornelia Hütter. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 10 mesi dal terribile infortunio alla gamba, la campionessa valdostana conquista la sua prima medaglia d'oro nel SuperG di Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Valentina Brignone torna a conquistare l’oro in supergigante, a quasi un anno dall’infortunio che l’aveva fermata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Anacer: l’andamento dei mercati cerealicoli nei primi 10 mesi del 2025; Traffico internazionale di cocaina: pene dimezzate in appello; Export italiano cresciuto nei primi 10 mesi del 2025; Inps, requisiti per andare in pensione nel 2026: cosa cambia. Tutte le novità.

Immensa Federica Brignone, è oro nel SuperG! La tigre azzurra trionfa a Milano-Cortina (a 10 mesi dal terribile infortunio)Dieci mesi fa, Federica Brignone era costretta a letto, dopo un gravissimo infortunio in Val di Fassa. Oggi, la Tigre azzurra è sul tetto del mondo. Hainfatti conquistato un favoloso oro olimpico nel ... msn.com

Gisele Bundchen, pazzesca a 10 mesi dal parto. Come lei nessunaGisele Bundchen, alias The Midas Queen, The Body, The Hurricane Gisele, solo per citare alcuni dei soprannomi dell’ex regina delle passerelle, una delle supermodelle più famose e iconiche di sempre, ... dilei.it

I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Brignone: 'Ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene. 'Oggi ero tranquilla e ho cercato di fare le curve più veloce possibile'. #ANSA x.com