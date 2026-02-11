zelensky pronto ad annunciare il piano per le elezioni primaverili

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a comunicare ufficialmente il suo piano per le elezioni di primavera. L’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre si avvicina anche un referendum sulla pace. La scelta di Zelensky arriva in un momento di tensione e incertezza nel paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto ad annunciare il piano per le elezioni primaverili e un referendum per la pace. Ucraina: ? Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intenzione di annunciare i preparativi per le elezioni presidenziali e un referendum per la pace in primavera. Secondo FT, Kyiv starebbe valutando la possibilità di indire elezioni nazionali insieme a un referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia. Nel frattempo, Zelensky ha incontrato i massimi ufficiali militari per affrontare le carenze delle difese aeree, al fine di contrastare i continuai attacchi russi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità a indire nuove elezioni, condizionandole alla garanzia di sicurezza da parte di USA e Europa.

