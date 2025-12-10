Zelensky pronto a indire le elezioni?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità a indire nuove elezioni, condizionandole alla garanzia di sicurezza da parte di USA e Europa. Questa posizione si inserisce nel contesto delle complesse dinamiche politiche e di stabilità in Ucraina, evidenziando l’importanza del supporto internazionale per il regolare svolgimento del processo elettorale.

Ucraina, Zelensky: “Pronto a lasciare quando la guerra finirà”

Zelensky prima si dice pronto a dimettersi per la pace, poi provoca Putin. Ira di Medvedev: “Presto neanche i bunker ti salveranno”

Zelensky pronto al passo indietro: "In caso di pace non mi ricandido"

