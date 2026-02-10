Pebblebee find hub tracker arriva oggi con stile pixel
Oggi Pebblebee introduce un nuovo tracker Pixel, il Find Hub, con un design più colorato e moderno. La novità arriva insieme a due nuove versioni del Clip 5, parte della linea Evercolor, che si aggiungono alle colorazioni già disponibili. L’azienda punta a conquistare chi cerca un dispositivo utile ma anche esteticamente accattivante. La presentazione ufficiale avviene in un momento in cui i tracker per oggetti trovano sempre più spazio tra gli utenti Android.
Pebblebee amplia la gamma di tracker Android Find Hub lanciando due nuove colorazioni per il Clip 5 nell’ambito della linea Evercolor, introdotta con drop a tempo limitato denominato Freeze Frame. Il modello, presentato lo scorso anno, mantiene la compatibilità dual-network Android Find Hub Apple Find My, la ricarica USB-C, una durata della batteria dichiarata di 12 mesi, un codice QR “Link” e una sirena più potente rispetto ai modelli precedenti, offrendo una proposta competitiva rispetto ad AirTag. clip 5: novità colori freeze frame. La novità principale riguarda le colorazioni della linea Evercolor, introdotte con drop a tempo limitato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
