WWE | Sol Ruca domina la sfida titolata con Chelsea Green ma poi arriva la beffa

Durante l’episodio natalizio di NXT del 23 dicembre 2025, Chelsea Green ha difeso con successo il WWE Women’s United States Championship contro Sol Ruca nel main event. La sfida è stata combattuta con intensità, ma la vittoria di Green è arrivata in circostanze discutibili. Questo incontro ha confermato il suo ruolo di detentrice del titolo, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nella storyline.

Chelsea Green è ancora la detentrice del WWE Women's United States Championship. Nell'episodio natalizio di NXT andato in onda il 23 dicembre 2025 su CW, la canadese ha difeso con successo il suo titolo contro Sol Ruca nel main event della serata, anche se la vittoria è arrivata tutt'altro che in modo pulito. Un match dominato da Sol Ruca. La sfidante ha controllato buona parte dell'incontro, mettendo in seria difficoltà la campionessa fin dalle prime battute. Sol Ruca ha bloccato una presa al polso con una capriola acrobatica e ha immediatamente preso il controllo applicando una Surfboard submission che ha fatto urlare Green in cerca di aiuto.

