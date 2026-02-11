Vonn un'altra operazione dopo il terribile incidente Il suo messaggio dall’ospedale | Starò bene
Lindsey Vonn si è sottoposta a un’altra operazione dopo il grave incidente che l’ha colpita. L’ex sciatrice ha pubblicato un messaggio su Instagram, assicurando che starà bene. È la prima volta che si mostra pubblicamente dopo la caduta e i medici continuano a seguirla con attenzione.
Lindsey Vonn ha subito un altro intervento chirurgico. Per la prima volta dopo la tremenda caduta l'americana si mostra su Instagram e ragguaglia sulle sue condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lindsey Vonn, la foto choc sul letto d'ospedale dopo l'operazione: «Faccio progressi»Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsey Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano ... leggo.it
La Vonn dal letto d'ospedale: «Ho subito la mia terza operazione, ma sto bene»La campionessa americana rassicura sulle proprie condizioni e ringrazia tutte le persone che le sono state vicine. «Oggi il successo ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno f ... tio.ch
Lindsey Vonn è l’ennesima conferma che una cosa è lo sport degli atleti e un’altra è la narrazione che se ne fa È come il paradosso di Achille e la tartaruga. Sono mondi che non si incontrano. È impossibile immedesimarsi in chi sceglie di vivere al limite. Le p - facebook.com facebook
#SciAlpino Dal dolore di Vonn alla gioia di Johnson, che dopo l'iride firma un'altra impresa: "Il mio cuore è con Lindsey" #milanocortina2026 #AlpineSkiing #8Febbraio dlvr.it/TQqytl x.com
