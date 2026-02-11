Vonn un'altra operazione dopo il terribile incidente Il suo messaggio dall’ospedale | Starò bene

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn si è sottoposta a un’altra operazione dopo il grave incidente che l’ha colpita. L’ex sciatrice ha pubblicato un messaggio su Instagram, assicurando che starà bene. È la prima volta che si mostra pubblicamente dopo la caduta e i medici continuano a seguirla con attenzione.

Lindsey Vonn ha subito un altro intervento chirurgico. Per la prima volta dopo la tremenda caduta l'americana si mostra su Instagram e ragguaglia sulle sue condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lindsey Vonn Operazione

Dopo il terribile incidente, il messaggio video di don Riccardo Robella dall'ospedale ai parrocchiani: "Lavorerò per uscire da qui e riabbracciarvi tutti"

Dopo mesi di attesa, don Riccardo Robella rompe il silenzio con un video dall'ospedale.

Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco

Stefano dall'Emilia Romagna, colpito dall’alluvione, racconta di aver perso la casa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lindsey Vonn Operazione

Argomenti discussi: Vonn: Ho rischiato, volevo il sogno. E' stata operata ma non basta: come sta; Doppia operazione per Lindsey Vonn: come sta la campionessa Usa; Sci, Lindsey Vonn operata dopo infortunio: Doppia frattura, serviranno vari interventi; Lindsey Vonn, ridotta la frattura al femore: il doppio intervento, il fissaggio esterno e il super team di medici.

vonn un altra operazioneLindsey Vonn, la foto choc sul letto d'ospedale dopo l'operazione: «Faccio progressi»Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsey Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano ... leggo.it

La Vonn dal letto d'ospedale: «Ho subito la mia terza operazione, ma sto bene»La campionessa americana rassicura sulle proprie condizioni e ringrazia tutte le persone che le sono state vicine. «Oggi il successo ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno f ... tio.ch

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.