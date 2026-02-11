Vonn un'altra operazione dopo il terribile incidente Il suo messaggio dall’ospedale | Starò bene

Lindsey Vonn si è sottoposta a un’altra operazione dopo il grave incidente che l’ha colpita. L’ex sciatrice ha pubblicato un messaggio su Instagram, assicurando che starà bene. È la prima volta che si mostra pubblicamente dopo la caduta e i medici continuano a seguirla con attenzione.

