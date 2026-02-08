Dopo il terribile incidente il messaggio video di don Riccardo Robella dall' ospedale ai parrocchiani | Lavorerò per uscire da qui e riabbracciarvi tutti

Dopo mesi di attesa, don Riccardo Robella rompe il silenzio con un video dall'ospedale. Il parroco di Leini e Mappano, coinvolto in un grave incidente lo scorso novembre, promette di fare di tutto per tornare in piedi e riabbracciare i suoi parrocchiani. Le sue parole sono piene di determinazione e speranza, mentre affronta il percorso di guarigione.

Nella giornata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, don Riccardo Robella, il 53enne parroco di Leini e Mappano (nonché cappellano del Torino calcio) rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nella serata dello scorso 6 novembre 2025 e la cui prognosi è stata sciolta 20 giorni dopo, ha.

