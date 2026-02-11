Lindsey Vonn, ricoverata in ospedale dopo il suo terzo intervento, rassicura i fan:

Domenica scorsa la rovinosa caduta dopo appena 12 secondi di gara nella discesa a Cortina d’Ampezzo, oggi il terzo intervento, a Treviso, per la riduzione della frattura riportata alla gamba sinistra. E' la stessa Lindsay Vonn a regalare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, dopo il post pubblicato due giorni fa: "Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi: saranno lenti ma so che mi riprenderò. Grazie per tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per la bellissima sfogo di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vonn: "Oggi terzo intervento. Ora so che mi riprenderò, grazie ai dottori". E anche Alcaraz le scrive

Approfondimenti su Vonn Alcaraz

Scopri le 15 sneaker Nike più interessanti disponibili in saldo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vonn Alcaraz

Argomenti discussi: Lindsey Vonn prima notte in ospedale a Treviso. Doppio intervento al femore con fissaggio esterno e per prevenire complicazioni legate...; Paurosa caduta per Lindsey Vonn nella discesa libera alle Olimpiadi: frattura della gamba sinistra; Lindsey Vonn operata a Treviso: l'intervento è stato più complesso del previsto; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon.

Milano Cortina: terzo intervento alla gamba per Vonn, 'faccio progressi'Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsay Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. E' stata ... ansa.it

Vonn: Oggi terzo intervento. Ora so che mi riprenderò, grazie ai dottori. E anche Alcaraz le scriveL'americana dal letto d'ospedale: E' stato un successo, sto facendo progressi lenti. Fiera di Team Usa ... msn.com

ULTIM'ORA Vonn: Le ultime notizie sulla sua salute oggi 11 Febbraio In molti state chiedendo aggiornamenti su Lindsey Vonn dopo la terribile caduta di domenica. Per la giornata di oggi non sono stati emessi nuovi bollettini medici ufficiali. Perché qu - facebook.com facebook

Lindsey Vonn, le condizioni post infortunio alle Olimpiadi: news live di oggi #SkySport #LindseyVonn x.com