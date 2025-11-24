Il Volley Bergamo 1991 trova continuità | vittoria al tiebreak contro Cuneo tre squadre scavalcate

Treviglio. Non è stata una vittoria piena, netta, come poteva essere dopo i primi due set, ma stavolta al momento decisivo il Volley Bergamo 1991 tira fuori gli artigli. È stata ancora una volta vera battaglia in quel di Treviglio, con le rossoblù dai due volti ma con un finale vincente, rispetto a quanto successo 10 giorni fa contro Perugia. Il tie break sorride infatti oggi alle rossoblù, che strappano due punti a Cuneo, abile a recuperare lo svantaggio di due set a zero. La novità di giornata è Jenny Mosser nel sestetto titolare. Coach Parisi concede infatti un turno di riposo a Cese Montalvo e conferma Denise Meli al centro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it