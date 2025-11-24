Il Volley Bergamo 1991 trova continuità | vittoria al tiebreak contro Cuneo tre squadre scavalcate
Treviglio. Non è stata una vittoria piena, netta, come poteva essere dopo i primi due set, ma stavolta al momento decisivo il Volley Bergamo 1991 tira fuori gli artigli. È stata ancora una volta vera battaglia in quel di Treviglio, con le rossoblù dai due volti ma con un finale vincente, rispetto a quanto successo 10 giorni fa contro Perugia. Il tie break sorride infatti oggi alle rossoblù, che strappano due punti a Cuneo, abile a recuperare lo svantaggio di due set a zero. La novità di giornata è Jenny Mosser nel sestetto titolare. Coach Parisi concede infatti un turno di riposo a Cese Montalvo e conferma Denise Meli al centro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
PICS BERGAMO–CUNEO Che sfida!Il @volley_bergamo1991 chiude al tie-break e porta a casa il 3-2 contro un ottimo @cuneo_granda_volley ! Goditi qualche scatto del match e visita il sito LVF per la gallery completa! #ilovevolley #volley #volleyball - facebook.com Vai su Facebook
#Bergamo non passava in trasferta dal 5 gennaio scorso a #Talmassons. Lo 0-3 viene replicato a #Villafranca #Piemonte e profuma di un peso grande così tolto dal percorso. La cronaca su #zonamistamagazine Vai su X
Il Volley Bergamo 1991 trova continuità: vittoria al tiebreak contro Cuneo, tre squadre scavalcate - Le rossoblù sprecano un vantaggio di due set e non riescono a fare tre punti, ma stavolta non crollano all'ultimo atto e risalgono la graduatoria ... bergamonews.it scrive
Serie A1 femminile. Bergamo-Cuneo, salvezza in palio. La Uyba attende Perugia a Busto - La Eurotek Laica Uyba cerca il successo su Perugia per volare nella parte medio- Da sport.quotidiano.net
Volley Bergamo 1991, sfida a Cuneo per dare continuità e risalire la china - Le rossoblù dopo la vittoria contro Monviso cercano continuità di risultati e prestazioni per lasciare l'ultimo posto in classifica ... Riporta bergamonews.it