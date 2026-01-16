Parkinson libri e giochi per vivere meglio

In provincia di Arezzo, oltre 1.500 persone convivono con il Parkinson. Per migliorare la qualità della vita, sono disponibili libri e giochi studiati appositamente per stimolare le capacità cognitive e motorie. Questi strumenti rappresentano un supporto importante nel percorso di gestione della malattia, offrendo opportunità di svago e di mantenimento delle funzioni quotidiane in modo semplice e accessibile.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Sono oltre 1.500 gli uomini e le donne che nella provincia di Arezzo sono affetti da Parkinson. Una condizione che vede coinvolte direttamente altrettante famiglie, ponendole nelle condizioni di doversi occupare di numerosi aspetti di assistenza nei confronti delle persone colpite da questa malattie. Ad Arezzo dal 2004 è nata l'Associazione Parkinsoniani Aretini (Apar) che fornisce assistenza a 360 gradi. In collaborazione con la Asl Toscana Sud est, garantisce percorsi amministrativi e burocratici per accedere ai servizi, ausilio nelle attività di riabilitazione e nell'assistenza di natura piscologica.

