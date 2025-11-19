Violenza sessuale approvazione unanime della Camera alla legge sul consenso

Roma, 19 novembre 2025 – Con 227 voti a favore la Camera ha approvato all’unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducend o la nozione di ‘consenso libero e attuale’ ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passa ora all’esame del Senato. Boldrini: “Oggi diciamo basta, sesso senza consenso è stupro”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

