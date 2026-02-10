Vibo Valentia | imprenditori al lavoro su marketing e crescita aziendale con From 0 to 1

Ieri sera a Vibo Valentia si è svolta la prima edizione di “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”. Più di 60 imprenditori e professionisti si sono riuniti per ascoltare come migliorare le loro aziende, concentrandosi su strategie di marketing, sviluppo personale e gestione del team. L’evento ha rappresentato un primo passo per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e mettere in moto nuove idee di crescita.

Vibo Valentia ha ospitato ieri sera, 10 febbraio 2026, la prima edizione di “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”, un evento formativo che ha visto la partecipazione di oltre 60 imprenditori e professionisti del territorio, focalizzato sulla crescita aziendale attraverso strategie di marketing, sviluppo del mindset imprenditoriale e gestione del team. Palazzo Gagliardi, prestigiosa cornice della città, ha fatto da sfondo a una serata intensa e ricca di spunti per chi guida un’attività professionale o un’azienda e desidera affrontare le sfide della crescita in modo strutturato. L’iniziativa ha risposto a un bisogno concreto di formazione di alto livello nel vibonese, offrendo un momento di confronto operativo, superando la tradizionale formazione teorica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

