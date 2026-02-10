Vibo Valentia | imprenditori al lavoro su marketing e crescita aziendale con From 0 to 1

Ieri sera a Vibo Valentia si è svolta la prima edizione di “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”. Più di 60 imprenditori e professionisti si sono riuniti per ascoltare come migliorare le loro aziende, concentrandosi su strategie di marketing, sviluppo personale e gestione del team. L’evento ha rappresentato un primo passo per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e mettere in moto nuove idee di crescita.

Vibo Valentia ha ospitato ieri sera, 10 febbraio 2026, la prima edizione di “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”, un evento formativo che ha visto la partecipazione di oltre 60 imprenditori e professionisti del territorio, focalizzato sulla crescita aziendale attraverso strategie di marketing, sviluppo del mindset imprenditoriale e gestione del team. Palazzo Gagliardi, prestigiosa cornice della città, ha fatto da sfondo a una serata intensa e ricca di spunti per chi guida un’attività professionale o un’azienda e desidera affrontare le sfide della crescita in modo strutturato. L’iniziativa ha risposto a un bisogno concreto di formazione di alto livello nel vibonese, offrendo un momento di confronto operativo, superando la tradizionale formazione teorica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vibo Valentia From 0 to 1

Durante un controllo di routine, i Carabinieri di Vibo Valentia hanno fermato un autocarro con rifiuti tossici a Gerocarne.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vibo Valentia From 0 to 1

Argomenti discussi: Vibo, oltre 60 imprenditori a Palazzo Gagliardi per la prima edizione di From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo · ilvibonese.it; Vibo, un acquario da otto milioni nell'area industriale · Video LaC News24; Mare sotto controllo, evasione a galla: yacht di lusso non dichiarati nel mirino della Finanza; Caccia all’uomo a Crotone: la Polizia rintraccia e arresta un imprenditore latitante condannato per bancarotta fraudolenta.

A Vibo Valentia From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo: a Palazzo Gagliardi l’evento dedicato agli imprenditoriDomenica 8 febbraio l’iniziativa formativa rivolta a imprenditori e professionisti, con la partecipazione della coach nazionale Cristina Leone e il patrocinio delle principali associazioni di categori ... ilvibonese.it

Vibo Valentia. Soriano: Solidarietà a Costantino e a tutti i commercianti, imprenditori e professionisti colpiti in questi giorni. Vibo è stanca di questa protervia mafiosaEsprimo la mia piena solidarietà a Costantino, giovane commerciante vibonese vittima di un vile atto intimidatorio, e a tutti coloro che, in queste settimane, stanno subendo pressioni e minacce inacc ... lapiazzatropea.it

IL CARNEVALE DI VIBO VALENTIA COMPIE 40 ANNI! Martedì 17 febbraio Ore 15.30 Piazza Martiri d'Ungheria, Vibo Valentia Il Carnevale di Vibo Valentia sta per accendere la città con colori, musica ed energia contagiosa! Quest’anno si festeggia - facebook.com facebook